ديربي إنجلترا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه ، لملاقاة نظيره نادي مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - أوكسليد شامبرلين
خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو
ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - أوكسليد شامبرلين
خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو
ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة.