ديربي إنجلترا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه ، لملاقاة نظيره نادي مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر



خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - أندرو روبرتسون



خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - أوكسليد شامبرلين



خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو



ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة.