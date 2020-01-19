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رياضة

ديربي إنجلترا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الأحد 19/يناير/2020 - 05:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه ، لملاقاة نظيره نادي مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو

ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
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