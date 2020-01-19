بـ جمبسوت قصير.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة سميرة سعيد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "جلسة تصوير جديدة .وظهرت الفنانة سميرة سعيد بإطلالة،أنيقة شبابية خطفت بها الانظار، مرتدية "جمبسوت" باللون الاسود قصير،وهو ما جعل إطلالتها مميزة وشبابية.أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الاحمر الفاتح.