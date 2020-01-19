البحث العلمي تطلق مبادرة لنقل وتطبيق تكنولوجيا المنتجات الحيوية.. تعرف على تفاصيل الالتحاق

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن مشروعات نقل وتطبيق تكنولوجيا المنتجات الحيوية - مبادرة 2020، حيث يهدف برامج الإستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية إلي إعداد قاعدة علمية في مجال بحوث التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بغرض الارتقاء التكنولوجي وخلق فرص جديدة للعمل وإنتاج مستحضرات حيوية مصرية ذات قدرة تنافسية عالية استبدال مثائلها المستوردة .





تتبنى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تنفيذ برامج الاستيراتيجية وتقوم علي إدارتها أكاديـمية البحـث العلمى والتكنولوجيا من خلال مركز التعاون العلمي والتكنولوجي بها.





أوضحت الأكاديمية عبر الموقع الرسمي لها أنه عالميًا تعتبر المنتجات الحيوية من المنتجات عالية القيمه لما لها من دور حيوى فى صناعات عدة منها صناعة الأدوية المستخدمة فى علاج العديد من أمراض الإنسان والحيوان ذات التأثير المباشر على المجتمعات واقتصاديات إنفاقها في المجال الصحى.





كما تلعب تلك المنتجات دور مهم فى صناعات متعددة و منها إنتاج مواد تشخيصية وإنزيمات ومواد حيوية أساسية تستخدم معمليًا فى مجال البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية وبعض الإضافات عالية الجودة للأعلاف والتى تحتكر أغلبها شركات عالمية ولكن لا تزال هناك فرص متاحة لحشد كل من القدرات العلمية والتصنيعية لإقامة صناعات محلية قادرة علي المنافسة في هذا المجال.





وأوضحت الأكاديمية أنه فى إطار إستراتيجية الدولة لدفع عجلة التنمية والارتقاء بالصناعة المصرية ومن منطلق إيمان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتعظيم دور التكنولوجيا الحيوية والمساهمة في تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية فى منظومة علوم الحضارة و العلوم البازغة و إنتاج المستحضرات الحيوية عالية القيمة والتي تخدم صناعة الدواء والمواد التشخيصية والمنتجات الحيوية ذات الاستخدامات المعملية وإضافات الأعلاف.





كما أعلن مركز التعاون العلمى والتكنولوجى بأكاديمية البحث العلمى للمجتمع العلمى المصرى عن مبادرة لنقل وتطبيق تكنولوجيا إنتاج المستحضرات والخامات الحيوية بهدف تقديم منتجات يحتاجها السوق المحلى وتجد فرصًا للاستثمار فى هذا المجال.





ويكون أخر ميعاد لقبول المقترحات: 09/02/2020 ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي:





http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/803-2020