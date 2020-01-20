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تعليم

جامعة المنوفية تستعد لتطبيق نظام الـHIS داخل مستشفياتها الجامعية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:02 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســـم التعليـــم
عقد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اليوم جلسته الخامسة للعام الجامعى 2019/2020 برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و بحضور الدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية و السادة مديري المستشفيات و رؤساء الأقسام و أعضاء المجلس.

وإستمع اليوم المجلس، في إطار خطة الإدارة للتحول الرقمى والبدء في تطبيق نظام الـ HIS، إلى شرح تفصيلي عن تجربة مستشفيات جامعة المنصورة و التى لها السبق في تطبيق هذا النظام .

ووافق المجلس على البدء الفورى في الإستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للبدء في تطبيق النظام داخل مستشفيات جامعة المنوفية، للإرتقاء بالخدمة الطبية وما يتيحه البرنامج من سهولة في الإجراءات ودقة في التنفيذ تزامنًا مع الخطوات الجادة التى بدأتها إدارة المستشفي في تطبيق معايير الجودة في الرعاية الصحية.

كما ناقش المجلس إقتراح مدير وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالمستشفيات الجامعية بشأن تدريب الأطباء المقيمين (لائحة الخمس سنوات) وطريقة التدريب والروتيشن خلال الفترة المقبلة.
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