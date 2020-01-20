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تعليم

الفرصة الأخيرة للتقديم للورشة الدولية حول علم البلورات بالأشعة السينية بأكاديمية البحث العلمي.. اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:00 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى أعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون  (SESAME)عن ورشة العمل الدولية الرابعة حول علم البلورات بالأشعة السينية في علم الأحياء الإنشائية،4th International Workshop on X-ray Crystallography in Structural Biology، وذلك خلال الفترة من 25-27 فبراير  2020 بالجامعة الإسلامية في باهوالبور- باكستان.

وتصل رسوم التسجيل: PKR 3000 / - (طلاب) PKR 5000 / - (محترفين)

ترسل الطلبات على: http://mcl.iub.edu.pk/


وتنظم الورشة تحت رعاية اللجنة الوطنية لعلم البلورات والدعوة موجهة إلى الطلبة والمهنيين فى مجالات الزراعة والكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء والصيدلة والفيزياء .


وقد أوضحت الأكاديمية أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات 20 يناير 2020

ولمزيد من التفاصيل برجاء التكرم بالدخول على اللينك التالى :

https://www.sesame.org.jo/news/4th-international-workshop-x-ray-crystallography-structural-biology

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