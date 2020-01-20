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سيارات

فورد موستانج Bullitt تتحدى تويوتا GR سوبرا في سباق التسارع.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
سباقات التسارع مشوقة لعشاق السيارات, والمهتمين في السيارات الرياضية لأنها ترينا الفروقات الطبيعية والحقيقية في أداء السيارات أمام بعضهم البعض.

ومن هذه التحديات المثيرة هو فيديو اليوم بين فورد موستانج Bullitt وتويوتا GR سوبرا.

حيث تمتلك موستانج Bullitt محرك V8 سعة 5.0 لتر طبيعي التنفس بقوة 454 حصان وعزم يصل الى 529 نيوتن-متر.

أما سوبرا فتمتلك محرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 335 حصان وعزم 500 نيوتن-متر.

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