علاء ثابت: الليبيون كانوا يرددون يحيا السيسي خارج مقر مؤتمر برلين .. فيديو

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن اليوم الأحد كان عيد بالنسبة لنا كمصريين وكعرب لأننا توحدنا مع بعض وكانت جميع الجاليات العربية حاضرة خارج مقر انعقاد مؤتمر لندن وكنا نرفع شعارات ضد أردوغان وكان المفرح لنا هو عبور الرئيس عبد الفتاح السيسي من أمامنا .
وأضاف"علاء ثابت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناه"الحياه"، أن مشاركة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر برلين أعطت أمل كبير في نجاح المؤتمر لأننا جميعا مع الشعب الليبي كما أننا كنا نردد شعارات "المصريين والشعب الليبي ايد واحده" .
وأوضح: ان الليبيين كانوا يرددون يحيا الرئيس السيسي من قلوبهم لأن هذا المؤتمر يدعم ويضمن الأمن لدول الجوار التي تعاني من تدهور الحالة الامنية في ليبيا .
وتابع: أننا نتمنى أن يخرج المؤتمر ببعض القرارات التي تضمن حماية الشعب الليبي .
واستكمل: أن ليبيا ستصل الى بر الامان بسبب وجود الجيش الوطني الليبي ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي .