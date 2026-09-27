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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صانع الابتسامة» ينظم عروضاً ترفيهية للأطفال داخل مستشفى «شفاء الأورمان» بالصعيد

لإدخال البهجة على المرضى.. «صانع الابتسامة» ينظم عروضاً ترفيهية للأطفال داخل مستشفى «شفاء الأورمان» بالصعيد
لإدخال البهجة على المرضى.. «صانع الابتسامة» ينظم عروضاً ترفيهية للأطفال داخل مستشفى «شفاء الأورمان» بالصعيد
شمس يونس

نظم مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام للأطفال في محافظة الأقصر، فقرة ترفيهية مميزة قدمها صانع الإبتسامة «البلياتشو»، وسط أجواء مبهجة سادتها الضحكات والفرحة بين الأطفال المرضى وذويهم.

وشهدت الفعالية تقديم مجموعة من العروض البهلوانية والفقرات الضاحكة، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال في أقسام المستشفى المختلفة، مما أضفى طابعاً من البهجة والسرور وساعد في تخفيف أعباء رحلة العلاج عن كاهل الصغار وأسرهم.

وأشاد الأطفال وذووهم بهذه المبادرة، معربين عن امتنانهم للمستشفى على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي ترفع من روحهم المعنوية وتساعدهم على تجاوز صعوبات فترة العلاج، وتمنحهم طاقة إيجابية تساعدهم على تجاوز فترة إقامتهم بالمستشفى.

من جهته، أوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تنظيم هذه الفقرات الترفيهية يأتي ضمن خطة متكاملة للرعاية النفسية للمرضى، مشيراً إلى أن العلاج النفسي ودعم معنويات الطفل يمثلان جزءاً أساسياً لا يقل أهمية عن البروتوكولات العلاجية الطبية.

وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على استمرار المستشفى في تقديم جميع أشكال الدعم الاجتماعي والمعنوي، حرصاً منها على رسم البسمة على وجوه أطفال الصعيد وتخفيف الأعباء النفسية عنهم وعن أسرهم خلال رحلة العلاج.

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