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سيارات

رئيس فولكس فاجن: عصر شركات السيارات التقليدية انتهى

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
صناعة السيارات تتغير بشكل حقيقي، مع تقديم فورد لموستنج كهربائية بأربعة أبواب، وتخطيط جنرال موتورز لإحياء هامر كعلامة SUV كهربائية، وتطوير جوجل لسيارات ذاتية القيادة.. هي فترة غريبة نمر بها، والآن صرح المدير التنفيذي لفولكس فاجن، روبرت ديس، أن شركته قد تنتهي بنفس حال “نوكيا” إذا لم تواكب التغييرات سريعا.

ديس يؤمن أن شركات السيارات الحالية مهلهلة وأن بقاءها وربحيتها في المستقبل متعرضان للخطر، كما صرح: “إذا استمرت الشركة على الوضع الحالي فسيكون المستقبل صعبا جدا لنا.. عصر صانعات السيارات التقليدية انتهى”.

وتهدف فولكس فاجن لرفع قيمتها السوقية من 91 مليار يورو (380 مليار ريال) حاليا لـ 200 مليار يورو (833 مليار ريال)، ما يعني خفض واسع للنفقات وتبسيط إنتاجية الشركة والاستثمار في تقنيات جديدة، مع التركيز على الربحية ولبس الكمية.

كما تواجه فولكس فاجن وشركات السيارات الأخرى قوانين تنظيمية أكثر صرامة من ناحية البيئة والانبعاثات الكربونية والسلامة، مع استمرارهم في ضخ استثمارات هائلة في مجالات السيارات الذاتية والكهربائية وتقنيات التواصل الالكتروني للبقاء في المنافسة الشرسة.
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