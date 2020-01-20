هاني حتحوت يكشف تفاصيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. فيديو

قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن عقب مباراة المقاولون العرب، إنه يتمنى اللاعب، صالح جمعة التوفيق في حياته الكروية، لكن بعيدًا عن النادي الأهلي.



وأضاف هانى حتحوت، من خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن تصريحات رينيه فايلر عقب المباراة المقاولون العرب، تؤكد رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر خلال الشتاء الجاري.



وأوضح هانى حتحوت إن التصريحات التى أدلى بها فايلر، والتى أتبعها سيد عبدالحفيظ، بتوضيحات هامة، تؤكد أن اللاعب لن يظل فى صفوف الأهلي، ولو بشكل مؤقت، ولن يتم فسخ تعاقده أو يتم بيعه بشكل نهائى، بل سيخرج معارا فقط.



جدير بالذكر أن صالح جمعة يتغيب عن المران مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الآونة الأخيرة، وحدثت العديد من المشكلات بسبب اعتراضه على عدم مشاركته اساسيًا.