البنك الأهلي المصري يكشف عن أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن أسعار الدولار اليوم تتراوح ما بين 15.75 إلى 15.85.



وأضاف يحيى أبو الفتوح خلال تصريحات تليفزيونية، ان أحد أسباب انخفاض الدولار هو أن مع نهاية السنة المالية كل الأسواق العالمية كل البنوك بتقفل المحافظ الاستثمارية لها لتحقيق الأرباح الخاصة بها.



وتابع نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن السياحة المصرية بتحقق أرقام جيدة جدا والجميع شاهد على ذلك.



وأوضح يحيى أبو الفتوح، أن الذي سيحدد أنخفاض الدولار أمام الجنيه المصري هو المؤشرات الايجابية أو المؤشرات السلبية.



وأشار إلى أن، طالما أن هناك مؤشرات إيجابية فى تحسن الاقتصاد وتحسن الموارد المستخدمة من السياحة ومن الصناعة والتصدير للخارج سيكون هناك انخفاض لسعر الدولار.

