نجم الأهلي السابق يسخر من الزمالك بسبب خروجه المبكر من بطولة الكأس.. فيديو

سخر نجم الأهلى السابق شريف عبد الفضيل من نادي الزمالك بسبب خروجه من بطولة كأس مصر خلال أحد مواسم مشاركته مع الأهلي، بسبب خروج الأبيض مبكرًا من البطولة.





وكشف الإعلامي هاني حتحوت خلال استضافته لـ عبد الفضيل في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد تفاصيل هذه النسخة من بطولة الكأس التي خرج خلالها الزمالك مبكرًا، وكان سجل عبد الفضيل خلالها هدفا مميزا.





وقال حتحوت إن بطولة الكأس كانت:" بدأت دور الـ 32 أمام نبروة فوز الأهلي 3-0 دور الـ 16 الزمالك 3-1، بتروجت دور الـ 8، والإنتاج الحربي دور الـ 4، وفي النهاية حرس الحدود وانتهى بفوز الحرس ببطولة كأس مصر.



