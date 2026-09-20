الداخلية تكشف حقيقة قيام شخصين بسرقة هاتف من آخر في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام شخصين بسرقة هاتف محمول من آخر بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخصين الظاهرين بالصور (طالبان – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، وبحوزة أحدهما (دراجة نارية "سارية التراخيص")، وبمواجهتهما نفيا قيامهما بإرتكاب الواقعة ، وأسفرت التحريات عن عدم إرتكابهما أى وقائع سرقة ، وبإستدعاء القائم على النشر (موظف بإحدى الشركات العاملة فى مجال السياحة – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) وبسؤاله قرر بمشاهدة المذكوران حال سيرهما بالدراجة النارية بسرعة عالية فاعتقد ظناً قيامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









