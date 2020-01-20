محافظ أسوان يعلن رفع كفاءة طرق 43 كم بـ 58 مليون جنيه.. صور

رصد موقع "صدى البلد" الاخباري، إعلان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن الخطة العامة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية شهدت هذا العام تعديلات عديدة بإعطاء الأولوية للطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية حيث سيتم رصف ورفع كفاءة طرق بإجمالى أطوال 43 كم فى مختلف مدن وقرى المحافظة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 57,6 مليون جنيه حيث يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لإستكمال منظومة التطوير والتجميل.





وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد عرض مطالب المحافظة على بعض الوزارات فقد وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على دعم أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينة أسوان باعتمادات تصل إلى 15 مليون جنيه للارتقاء بمستوى شوارعها الرئيسية والداخلية بما يتواكب مع إستضافتها للعديد من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات الدولية والقارية.





لافتا ان هذا يأتي من باب الاهتمام برفع كفاءة البنية الأساسية والوصول للجودة المطلوبة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على إضفاء الشكل الجمالى والحضارى الذى يليق بمحافظة أسوان عروس الجنوب، المشتى العالمي، وعاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحي مدير عام الطرق بأسوان بأنه بعد عرض المخطط العام لرصف ورفع كفاءة الطرق على محافظ أسوان وتوجيهاته بتنفيذ هذا المخطط طبقًا للإحتياجات الجماهيرية فقد تم بدء العمل فى رصف ورفع كفاءة 10 طرق على مستوى مركز ومدينة أسوان وهم طريق مدخل مشروع الإسكان المتميز بطول ٣٥٠ مترا وعرض ٨ أمتار وتكلفة نصف مليون جنيه.





إضافة إلى طريقى مدخل نجع المحطة ومطلع مدينة ناصر بأطوال 1200 م وعرض 15 م وتكلفة 2,4 مليون جنيه ، بجانب طريق خان أسوان بطول 800م وعرض 12 م وبتكلفة 4,5 مليون جنيه ، ثم الطريق الرئيسى لحى الصداقة الجديد ( حارة واحدة بعرض 7م ) وبطول 2 كم وبتكلفة 2,7 مليون جنيه ، علاوة على طريق مدخل الجزيرة حتى مركز الشباب بطول 1 كم وعرض 6 م وبتكلفة 1,3 مليون جنيه ، علاوة على طريق مطلع الصداقة بناحية الزيداب بطول 800 م وعرض 12م وبتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن طرق داخلية بقرى الكوبانية وكركر بأطوال 1310 م وعرض 6 م وبتكلفة 1,6 مليون جنيه ، وأخيرًا رصف الطريق الدائرى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 م وعرض 16 م وبتكلفة 2 مليون جنيه.





وأضاف محمد فتحى بأنه على مستوى مركز دراو سيتم رصف ورفع كفاءة طريقى مدخل نجع العرب وقرية المنصورية بأطوال 2,8 كم وعرض 6 م وبتكلفة 3,4 مليون جنيه ، فيما سيتم على مستوى مركز ومدينة نصر النوبة رصف 6 طرق هم طريق عنيبة / خريت بطول 1300 م وعرض 8 م وبتكلفة 2 مليون جنيه، مع رصف طرق داخل مدينة نصر النوبة بإجمالى أطوال 1200 م وبتكلفة 1,6 مليون جنيه، بجانب رصف طريق مدخل قرية أبو هور بطول 200 م وعرض 6 م وبتكلفة نصف مليون جنيه، وأيضًا رصف طريق مدخل قرية بلانة بطول 400 م وعرض 8,5 م وبتكلفة 733 ألف جنيه، علاوة على رصف طريق عنيبة / إبريم / المقابر بطول 500 م وعرض 8 م وبتكلفة 800 ألف جنيه، كما سيتم رصف طريق داخلى بمدينة كلابشة بطول 200 م وعرض 6 م وتكلفة 400 ألف جنيه.





وتابع فتحى بأنه على مستوى مركز كوم أمبو سيتم رصف 10 طرق هم طريق العباسية قبلى بطول 2,5 كم وعرض 10 م وبتكلفة 5,5 مليون جنيه، بينما سيتم رصف طريق إقليت / عرب كيما بطول 600 م وعرض 7 م وبتكلفة مليون جنيه، ثم رصف طريقى العتمور قبلى (مدخل الزمالك أبو زغلة) والعتمور قبلى / المقابر بأطوال 2,2 كم وعرض 5 م وبتكلفة 3,7 مليون جنيه، وهو الذى سيتوازى مع رصف طرق بقرى المنشية والكفور وحجازة وسلوا وجعفر الصادق وفارس بأطوال 4,3 كم وبتكلفة 6,7 مليون جنيه.



