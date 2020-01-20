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خبير اقتصادى يكشف عن خطوات ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات بمصر..فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:29 ص
خبير اقتصادى
خبير اقتصادى
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آيات أحمد
قال محمد البهواشى، الباحث الاقتصادى بجامعة عين شمس، إن مصر مرت بتحديات كبيرة جدًا، ولكن الاقتصاد المصرى استطاع الخروج من الازمة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أن الدولة واجهت التحديات بشتى الطرق وبدأت انجازات الإصلاح الاقتصادى تظهر على ارض الواقع بشكل ملموس فى تلك الفترة.

وأضاف محمد البهواشى، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن ثمار تطوير البنية التحتية بدأت أن تؤتى ثمارها بشكل واضح، مؤكدًا أنه أصبح هناك سيطرة على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية والتى رفعت التصنيف الائتمانى لمصر.

وأشار إلى أن الدولة نفذت خطوات ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات بمصر، موضحًا أن عام 2020 يعد عام اقتناص الفرصة من خلال البنية التحتية وتطويرها.

وأكد أن الدولة تحاول تحفيز أمكانياتها للمستثمر الأجنبى والمصرى من خلال الخريطة الاستثمارية التى تحدجث أولًا بأول، مضيفًا أن وزارة الاستثمار حفزت المستثمرين من خلال تنفيذ قانون الحوافز والاستثمار.

وتابع أن الدولة أصبحت توجه المستثمرين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أنه يتم تقديم حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر.

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