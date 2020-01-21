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برلمان

شروط حصول العاجز على معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:56 ص
المعاشات
المعاشات
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معتز الخصوصى
مزايا كثيرة تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، والذى بدأ فى تطبيقه خلال شهر يناير الحالي ، حيث وضع عددا من الشروط لحصول العاجز عن الكسب على المعاش.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 ، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. 

 العاجز عن الكسب بـ قانون المعاشات الجديد - أعطى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.  

 كما منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد حق الحصول على معاش لمن حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
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