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فن

غنّت جالسة على كرسي.. شيرين عبد الوهاب تثير قلق جمهورها في جدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:46 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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شيري نبيل
أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل خلال حفلها الأخير الذي أحيته في الهواء الطلق بمدينة جدة ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لبرنامج mbc Trending، فإن شيرين تأخرت عن الوصول في الموعد المحدد، وعندما حضرت اعتذرت للجمهور بأنها مريضة، وبعد نصف ساعة طلبت إحضار كرسي لتجلس عليه أثناء الغناء، كما أنها ظهرت بوزن زائد عن المعتاد، لتثير تساؤلات الجمهور من جديد حول ما يتردد عن حقيقة حملها.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد لخوض ثاني تجاربها السينمائية مع المنتج وليد منصور من خلال فيلم ‏استعراضي غنائي‎.‎
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