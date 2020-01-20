سيدات الطائرة بالأهلي يواجه المقاولون في الدوري اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق المقاولون، اليوم، الاثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري.



وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه الرائعة في بطولة الدوري.



وشهد المران الختامي أمس، جلسة للمدرب حمدي الصافي مع لاعبات الفريق وقام خلالها بتوجيه التعليمات وتحفيزهم، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.



وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز على الزهور في المباراة السابقة بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الدوري.



ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد ٢٧ نقطة بعد مرور ٩ مباريات دون هزيمة.

