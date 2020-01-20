AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيدات الطائرة بالأهلي يواجه المقاولون في الدوري اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق المقاولون، اليوم، الاثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه الرائعة في بطولة الدوري.

وشهد المران الختامي أمس، جلسة للمدرب حمدي الصافي مع لاعبات الفريق وقام خلالها بتوجيه التعليمات وتحفيزهم، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز على الزهور في المباراة السابقة بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد ٢٧ نقطة بعد مرور ٩ مباريات دون هزيمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال طائرة الأهلي يفوز على بتروجت في الدوري

فريق أهلي 18 سنة يواجه طلائع الجيش في مرتبط السلة

سيدات السلة بالأهلي يلتقي سبورتنج في دوري المرتبط اليوم

رجال اليد بالأهلي يواجه الجزيرة في الدوري اليوم

فريق يد 2002 بالأهلي يلتقي الزمالك في بطولة الدوري

«أهلي 2005» يواجه الاتصالات غدًا في بطولة منطقة القاهرة

ترشيحاتنا

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

صورة تذكارية تجمع السيسي مع زعماء العالم في لندن.. فيديو

محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بهدفه فى مانشستر يونايتد

تعرف على السعر المتوقع ومواصفات جي ام سي يوكون 2021.. صور

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

المخاطبون بقانون التأمينات الموحد.. من هم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب ومجموعة هشام طلعت مصطفى لدعم لاعبي مصر في طوكيو 2020.. صور

لأول مرة..تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها.. صور

بفستان أسود جذاب.. كارول سماحة تستعرض أناقتها في السعودية