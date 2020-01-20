بوتين يطرح مشروع قانون لـ تعديل الدستور الروسي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع قانون بشأن التعديلات على الدستور الروسي لينظر فيها مجلس الدوما (النواب).



ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "قدم فلاديمير بوتين مشروع قانون حول التعديلات على الدستور الروسي إلى مجلس الدوما، وسينظر الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية (أندريه كليشاس وبافيل كراشينيكوف وتاليا خابرييفا) فيه".



وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".



إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفدرالية، يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين، إجراء تعديلات في الدستور وخاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة، بما في ذلك وزيادة مسؤولية مجلس الدوما في هذا الاختيار.