إيني تؤكد خفض إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، اليوم الاثنين، إن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئيا بسبب إغلاق صمام.



وقال متحدث باسم المجموعة: "تؤكد إيني أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئيا في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل -مليتة"، وفقا لوكالة "رويترز".



وتتولى إدارة الحقل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وعملاق الطاقة الإيطالي إيني.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن "أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة".