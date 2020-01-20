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توك شو

الفرق اكتملت.. رد عاصي الحلاني على استبعاد الطفلة هايدي محمد من The Voice Kids ..فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:00 م
هايدي محمد
هايدي محمد
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هاني حسين
علق المطرب عاصي الحلاني عضو لجنة تحكيم ذا فويس كيدز، على استبعاد الطفلة هايدي محمد التي لم يلتفت لها المدربين رغم روعة صوتها، وقال:" هايدي من الأصوات الرائعة وموهبة فريدة".

وقال عاصي الحلاني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " mbc trending":" هناك احتمال كبير بأن يكون هناك أصوات مواهب تمر بالبرنامج وبآخر الحلقة ويكون المدربين اكتملت الفرق الخاصة بهم".

وأضاف الحلاني:" في هذا العام حسب قواعد البرنامج يتم اختيار 15 صوتا لكل مدرب، وفي بعض الأحيان تكون فرق المدربين قد اكتملت ولا نستطيع الالتفات للمواهب".

وأكمل الحلاني:" يتم تخيير المشاركين في حالة اكتمال الفرق بالظهور في البرنامج أو عدم الظهور وإخبارهم أن الفرق اكتملت ولن يلتفت المدربين لهم".

ولفت الحلاني:" يمكن لـ هايدي محمد أن تشارك العام المقبل وتأخذ فرصتها وحظها بالمشاركة، وتكون متمكنة أكثر".
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