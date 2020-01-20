الفرق اكتملت.. رد عاصي الحلاني على استبعاد الطفلة هايدي محمد من The Voice Kids ..فيديو

علق المطرب عاصي الحلاني عضو لجنة تحكيم ذا فويس كيدز، على استبعاد الطفلة هايدي محمد التي لم يلتفت لها المدربين رغم روعة صوتها، وقال:" هايدي من الأصوات الرائعة وموهبة فريدة".
وقال عاصي الحلاني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " mbc trending":" هناك احتمال كبير بأن يكون هناك أصوات مواهب تمر بالبرنامج وبآخر الحلقة ويكون المدربين اكتملت الفرق الخاصة بهم".
وأضاف الحلاني:" في هذا العام حسب قواعد البرنامج يتم اختيار 15 صوتا لكل مدرب، وفي بعض الأحيان تكون فرق المدربين قد اكتملت ولا نستطيع الالتفات للمواهب".
وأكمل الحلاني:" يتم تخيير المشاركين في حالة اكتمال الفرق بالظهور في البرنامج أو عدم الظهور وإخبارهم أن الفرق اكتملت ولن يلتفت المدربين لهم".
ولفت الحلاني:" يمكن لـ هايدي محمد أن تشارك العام المقبل وتأخذ فرصتها وحظها بالمشاركة، وتكون متمكنة أكثر".
وقال عاصي الحلاني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " mbc trending":" هناك احتمال كبير بأن يكون هناك أصوات مواهب تمر بالبرنامج وبآخر الحلقة ويكون المدربين اكتملت الفرق الخاصة بهم".
وأضاف الحلاني:" في هذا العام حسب قواعد البرنامج يتم اختيار 15 صوتا لكل مدرب، وفي بعض الأحيان تكون فرق المدربين قد اكتملت ولا نستطيع الالتفات للمواهب".
وأكمل الحلاني:" يتم تخيير المشاركين في حالة اكتمال الفرق بالظهور في البرنامج أو عدم الظهور وإخبارهم أن الفرق اكتملت ولن يلتفت المدربين لهم".
ولفت الحلاني:" يمكن لـ هايدي محمد أن تشارك العام المقبل وتأخذ فرصتها وحظها بالمشاركة، وتكون متمكنة أكثر".