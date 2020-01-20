مختار نوح: الإخوان فقدوا التأييد الشعبي واتهموا بعضهم البعض بالخيانة والتمويل

قال مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المدرجين على قوائم الإرهاب هم نتاج عصر من التضليل بدأ في الثمانينات وانتهى في ثورة 30 يونيو.
وأضاف مختار نوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن العقاب الشعبي لقنوات الإرهاب في قطر وتركيا أشد قسوة من أي إجراء رسمي دول تجاه جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع مختار نوح: "الإخوان فقدوا التأييد الشعبي ومهما كانت الإجراءات الرسمية ضعيفة ضدهم ولكن فقدوا التأييد الشعبي".
وأكمل مختار نوح:" الإخوان كشفوا بعض واتهموا بعض بالتمويل والخيانة، كل من الإرهابي معتز مطر ومحمد ناصر يقومون بدور صغير على مسرح العرائس الإخواني".
ولفت مختار نوح:" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فضحوا بعضهم البعض على قنوات الإرهاب".
وأضاف مختار نوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن العقاب الشعبي لقنوات الإرهاب في قطر وتركيا أشد قسوة من أي إجراء رسمي دول تجاه جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع مختار نوح: "الإخوان فقدوا التأييد الشعبي ومهما كانت الإجراءات الرسمية ضعيفة ضدهم ولكن فقدوا التأييد الشعبي".
وأكمل مختار نوح:" الإخوان كشفوا بعض واتهموا بعض بالتمويل والخيانة، كل من الإرهابي معتز مطر ومحمد ناصر يقومون بدور صغير على مسرح العرائس الإخواني".
ولفت مختار نوح:" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فضحوا بعضهم البعض على قنوات الإرهاب".