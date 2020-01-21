أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال بلوك جديد.. فيديو جديد لـ منى فاروق

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





من رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. شاهد

نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر فيها بلوك جديد.





رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

خطفت الفنانة رانيا يوسف الاضواء اليها فور وصولها العرض الخاص لفيلمها الجديد "دماغ شيطان" والذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة.





بعد شفائها.. منى فاروق تنشر فيديو جديد من عمان

نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك أثناء تواجدها فى عمان.





ماذا قالت شريهان لابنتها بعد حصولها على درجة الماجستير؟

نشرت الفنانة شريهان صورة لها مع ابنتها "لؤلؤة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وجهت لها فيها التهنئة بعد حصولها على درجة الماجستير في الطاقة.





محمد رمضان يطرح كليب أغنية كازانوفا ..فيديو

طرح الفنان محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.