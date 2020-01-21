إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بنجع حمادى بسبب خروف

تسبب اصطدام أحد الأشخاص بـ "خروف" ضمن قطيع غنم فى قرية بهجورة بنجع حمادى، فى حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بإصابات وكسور متنوعة، تم تحويل بعضهم إلى

مستشفى سوهاج الجامعى و آخرين إلى مستشفى قنا العام.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، نتج عنها إصابة كل من: فريال شحات 35 سنة، ربة منزل، أحمد سليمان محمود سليمان 35 سنة، عامل، سامى سمير سليمان محمود 30 سنة، عامل، جابر نادى محمد35 سنة، عامل، ياسر رمضان محمد، تاجر " طرف أول" تم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وإصابة كل من عثمان سعد أحمد سيد 51 سنة، و نجليه خالد 23 سنة وطارق 30 سنة، وأحمد عبدالسلام

24 سنة، سائق، و حسنى عبدالسلام عباس 27سنة، " طرف ثان"مصابين بكدمات وجروح متفرقة تم إحالتهم إلى مستشفى قنا العام.

تبين من التحريات الأولية، أن زوج المصابة الأولى صدم أحد الأغنام" خروف" الخاص بمصابى الطرف الثانى أثناء قيادته " عربة كارو" أدى إلى نفوقه، نتج عنها مشادة كلاميه تطورت إلى مشاجرة بالأيدى والعصا، نتج عنها إصابة المذكورين بإصابات متنوعة.

تحرر محضر بالواقعة وم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع طرفى المشكلة.