درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-1-2020 في القاهرة و المحافظات.. فيديو

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المحافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 22



يتوقع خبراء الارصاد اليوم الثلاثاء، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحرى وقد تمتد على القاهرة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والاتربة على الجنوب البلاد ، وتنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى في الملاحة.