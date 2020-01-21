أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 -1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 - 1 – 2020.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 - 1 – 2020.
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اسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 -1-2020
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ ارتفاعا لـ 690 جنيها اليوم
ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى نحو 789 جنيها
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها اليوم
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5528 جنيها
اسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 -1-2020
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ ارتفاعا لـ 690 جنيها اليوم
ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى نحو 789 جنيها
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها اليوم
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5528 جنيها