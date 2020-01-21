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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:47 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 -1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 - 1 – 2020.

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ ارتفاعا لـ 690 جنيها اليوم

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى نحو 789 جنيها

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5528 جنيها
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