أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 -1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 - 1 – 2020.



