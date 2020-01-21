التنظيم والإدارة: الانتهاء من تحديث 112 هيكلا تنظيميا خلال 2019

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إجراء تحديث على الهياكل التنظيمية لنحو 112 وحدة إدارية، كما انتهى من إنشاء 9 هياكل تنظيمية لأول مرة لعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة الوطنية للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجامعتي مطروح والوادي الجديد، وذلكل خلال عام 2019.

كما قام الجهاز بإجراء إعادة تنظيم كلي وجزئي لـهيكل 42 وحدة إدارية منها وزارة لنقل، وزارة التموين والتجارة الداخلية، المجلس القومي للمرأة، مصلحة الضرائب المصرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





وانتهى الجهاز أيضا من استحداث تقسيمات تنظيمية جديدة لـ 61 وحدة إدارية منها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1146 لسنة 2018 بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية والتي تشمل الموارد البشرية، التحول الرقمي، الإدارة الاستراتيجية .