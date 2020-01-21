AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تحديث 112 هيكلا تنظيميا خلال 2019

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:10 ص
التنظيم و الادارة
التنظيم و الادارة
Advertisements
آية الجارحى
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إجراء تحديث على الهياكل التنظيمية لنحو 112 وحدة إدارية، كما انتهى من إنشاء 9 هياكل تنظيمية لأول مرة لعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة الوطنية للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجامعتي مطروح والوادي الجديد، وذلكل خلال عام 2019.

كما قام الجهاز بإجراء إعادة تنظيم كلي وجزئي لـهيكل  42 وحدة إدارية منها وزارة لنقل، وزارة التموين والتجارة الداخلية، المجلس القومي للمرأة، مصلحة الضرائب المصرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وانتهى الجهاز أيضا من استحداث تقسيمات تنظيمية جديدة لـ 61 وحدة إدارية منها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1146 لسنة 2018 بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية والتي تشمل الموارد البشرية، التحول الرقمي، الإدارة الاستراتيجية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: لا غنى عن الاستثمار في موظفي الحكومة

للتوعية بمخاطر الفساد..ندوة تثقيفية تنظمها محافظة الشرقية

التخطيط: مستمرون في تطوير الجهاز الإداري ورقمنة الخدمات

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتعليم لتنظيم المسابقات الثقافية البحثية

التنظيم والإدارة يقدم الدعم الفني للأبنية التعليمية في مجالات تخطيط القوى العاملة

دورهيئة سلامة الغذاء في مصر جلسة ختام اليوم الثاني بمعرض فود أفريكا

ترشيحاتنا

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2020

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

تقرير عالمي: تضاعف سرعات الإنترنت بمصر 4 مرات خلال 2019

بإطلالة أنيقة.. يارا نعوم تبهر متابعيها.. والجمهور: طول عمرك شيك

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2020 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور