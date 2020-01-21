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رياضة

الهلال السعودي يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ في التصنيف العالمي للأندية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:05 ص
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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محمد السعيد
تفوق نادي الهلال السعودي على العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، في التصنيف العالمي للأندية.


ووفقًا لموقع "clubworldranking"، فإن نادي الهلال السعودي يتواجد في المركز السابع على مستوى أندية العالم، متفوقا على العديد من أندية كبار أوروبا، مثل ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وتشيلسي.


ويعد هذا التصنيف هو الأعلى في تاريخ نادي الهلال السعودي، والأندية الآسيوية.


وجاء التصنيف كالتالي:

 1-  ليفربول  15323 نقطة.

2- برشلونة 15 154 نقطة

3- فيرمينجو: 12536 نقطة

4-  ريفر بليت: 12534 نقطة

5- مانشستر سيتي: 11982 نقطة

6- فالنسيا: 11851 نقطة

7-  الهلال: 10994 نقطة

8- بوكا جونيورز: 10753 نقطة

9- بالميراس: 10669 نقطة

10: ريال مدريد: 10633 نقطة
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