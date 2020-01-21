بعد وفاته اليوم.. معلومات لا تعرفها عن الأمير بندر آل سعود

توفي اليوم، الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، وهو من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة في السعودية، وقد نعاه الديوان الملكي ومعظم الأمراء الذين تقدموا بعبارات التعازي في الراحل للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والأمير الراحل هو ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، شقيق مؤسس السعودية الملك عبد العزيز بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره لسنوات طويلة، حيث كان متزوجا من ابنة عمه شقيقة الملك سلمان الأميرة البندري بنت عبد العزيز حتى وفاتها عام 2008، وهي والدة الأمير سعود، والأمير فهد، والأمير محمد، والأمير متعب، والأمير تركي، والأميرة جهير، والأميرة موضي الأولى، والأميرة موضي الثانية، والأميرة فهدة، والأميرة نورة، والأميرة مي.

وللأمير بندر 5 أشقاء هم؛ الأمير خالد، أكبر أبناء الأمير محمد، وشارك مع والده وعمه الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، والأمير فهد، أمير منطقة القصيم السابق، والأمير عبد الله، شقيق الملك فهد بن عبد العزيز، وأشقاؤه من الأم، الأمير سعد، والأمير بدر.

والأمير بندر له زوجة ثانية هي مامية بنت الشاذلي آل حنين، وهي تونسية الجنسية ومقيمة بالرياض، وعملت بالتجارة، ولديها العديد من المؤسسات المسجلة رسميًا في العديد من المهن مثل الصيدلة والتعدين وتجارة الملابس والتجميل وخدمات المطاعم، وهي والدة الأمير سلمان، الأميرة نوف، والأمير سلطان.

ولدى الأمير الراحل 13 ابنًا وابنة، أبرزهم الأمير الشاعر الراحل سعود بن بندر، وهم فهد ومحمد ومتعب وتركي وسلمان وسلطان، وجهير وموضي ونورة وفهدة ونوف (ولدت في باريس) ومي، منهم 6 متوفين، وهم سعود وفهد ومحمد ومتعب وجهير وموضي.