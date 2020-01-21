بعد تنمره من شقيقها على فيس بوك .. فتاة بالفيوم تبرّئ سائقا من الواقعة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة تنمر أحد الأشخاص بالفيوم من مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من شخص "من ذوي الاحتياجات الخاصة".





بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام "سائق – مقيم قرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم" بالمزاح مع "عامل – مقيم بذات الناحية – من ذوى الإحتياجات الخاصة"، حيث تربطهم علاقة جيرة ، وبسؤال شقيقه الثاني "ربة منزل – مقيمة بذات الناحية – الواصية على شقيقها" قررت أن ما يحويه مقطع الفيديو لا يتعدى سوى مزاح مع شقيقها، حيث تربطهم علاقة جيرة ولا توجد ثمة خلافات بينهم ، وأضافت أن ذلك المقطع تم التقاطه منذ عام ونصف ، ولم تتهم السائق بشيء.





واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.