الإنتاج الحربى ينهي صفقته الثانية في الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع عفيفي

حسم نادى الإنتاج الحربى الصفقة الثانية له فى الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تعاقده مع اللاعب أحمد عفيفى صانع ألعاب فريق بتروجت فى صفقة انتقال حر ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع أحمد على ظهير أيمن الجونة.

ووقع عفيفى على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ولاقى مستوى اللاعب إعجاب مختار مختار المدير الفنى للفريق ليطلب التعاقد معه.

ويعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.



