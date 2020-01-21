AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربى ينهي صفقته الثانية في الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع عفيفي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:07 م
أحمد عفيفى
أحمد عفيفى
Advertisements
القسم الرياضى
حسم نادى الإنتاج الحربى الصفقة الثانية له فى الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تعاقده مع اللاعب أحمد عفيفى صانع ألعاب فريق بتروجت فى صفقة انتقال حر ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع أحمد على ظهير أيمن الجونة.
 
ووقع عفيفى على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ولاقى مستوى اللاعب إعجاب مختار مختار المدير الفنى للفريق ليطلب التعاقد معه.
 
ويعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.

ويحتل الإنتاج الحربى  المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

كوكاكولا يتعاقد مع الحسيني وربيع في أولى صفقاته الشتوية

أحمد على يوقع رسميا على عقود انتقاله لفريق الإنتاج الحربي

رسميا .. انضمام عبد السيد جولدى للبنك الأهلى في ثالث صفقات الميركاتو الشتوى

الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود باستاد السلام

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

عضو الجمعية المصرية للمناعة يكشف سبب نزلات البرد الشديدة فى فصل الشتاء.. فيديو

بدون مضادات حيوية.. 4 حيل سريعة للتخلص من البلغم

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة الأسعار المتداولة للسيارات الكهربائية.. فيديو

شاهد .. برومو الفيلم الوثائقي سيد قطب وموعد عرضه على الشاشة

الرجل الأخضر يظهر فى باكستان.. وزنه 450 كجم ويتناول 36 بيضة و3 كيلو لحمة يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه

الرجل الأخضر يظهر فى باكستان.. وزنه 450 كجم ويتناول 36 بيضة و3 كيلو لحمة يوميا

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية