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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:39 م
اسعار الدواجن
اسعار الدواجن
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قسم الاقتصاد
شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في الأسواق 21 يناير 2020 وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 25 و26 جنيها للكيلو، والدواجن الحمراء 23 جنيها لكيلو ، الدواجن البلدي 28 جنيها  .

وتراوح سعر الكتكوت الابيض ما بين 5 جنيهات إلى 8.8 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.

وسجل سعر البيض الأبيض 31 جنيها للكرتونة 

سجل سعر البيض الأحمر 32 جنيها للكرتونة 

سجل سعر البيض البلدى 39 جنيها للكرتونة 

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