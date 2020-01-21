زيارة نادرة.. رابطة العالم الإسلامي تتجه لمعسكر الاعتقال النازي بأوشفيتش

أعلنت رابطة العالم الإسلامى ، أن الشيخ محمد العيسى رئيس الرابطة سيقوم بزيارة نادرة إلى موقع الإبادة في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك ومعسكر أوشفيتز للإبادة ببولندا للتعبير عن الشعور الديني تجاه تلك الجرائم دون استثناء.





وأوضحت الرابطة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر"، أن الشيخ محمد العيسي سيرافقه خلال جولته وفد رفيع من العلماء المسلمين من عموم المذاهب، ومصحوبًا ايضا بقيادات دينية من مختلف الأديان.





وفى سياق ذات متصل، أكد عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، في لقاء صحفي أنه سيصحب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، أثناء زيارته لمعسكر الإبادة "أوشفيتز" في بولندا.

كما سيشارك في لقاءات مختلفة تجمعه بقيادات دينية، وسياسية، ومجتمعية محلية ودولية.

وقال اليزيدي،"إننا كمواطنين ألمان نتحمل مسؤولية بلدنا التاريخية في هذه الإبادة العنصرية.. وكمسلمين نذكر بتكريم الله للإنسان دون النظر إلى خلفيته الدينية أو العرقية.. وفي هذا الخصوص فنحن نثمن عاليا مبادرة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، الذي سيزور معسكر الإبادة النازي "أوشفيتز" بمناسبة ذكرى تحريره.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك، الشيخ محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى زيارة رسمية لألمانيا عقب انتهائه من زيارة بولندا.

ودعا عبدالصمد اليزيدى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا جميع أئمة، ومدراء المساجد لتوحيد موضوع خطبة الجمعة يومي 20 أو 27 مارس 2020 تحت شعار "معا من أجل كرامة الإنسان وضد العنصرية".

وقال أنه بمناسبة الأسابيع الدولية ضد العنصرية الممتدة من 16 إلى 29 مارس 2020، يتم دعوة شخصيات سياسية، ودينية، ومدنية (عمدة المدينة، أعضاء المجلس البلدي، ممثلي الديانات السماوية، شخصيات أخرى) لإلقاء كلمة موجزة بالمناسبة قبل خطبة وصلاة الجمعة أو في نهايتها.