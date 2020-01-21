تعدي مدير مدرسة ثانوية على طالب بالإسكندرية بسبب بوست فيسبوك

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم قرارا لمديرية التربية والتعليم بالتحقيق العاجل في واقعة تعدي مديرة مدرسة العباسية الثانوية بإدارة وسط التعليمية على أحد الطلاب وفحص الأمر وعرضه عليه.





وقامت مديرة المدرسة بالتعدي على طالب لاعتقادها أنه قد قام بنشر بوست على صفحته يهاجم إدارة المدرسة، مما فجر موجة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور.



