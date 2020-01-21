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تعليم

تعدي مدير مدرسة ثانوية على طالب بالإسكندرية بسبب بوست فيسبوك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:35 م
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم قرارا لمديرية التربية والتعليم بالتحقيق العاجل في واقعة تعدي مديرة مدرسة العباسية الثانوية بإدارة وسط التعليمية على أحد الطلاب وفحص الأمر وعرضه عليه.

وقامت مديرة المدرسة بالتعدي على طالب لاعتقادها أنه قد قام بنشر بوست على صفحته يهاجم إدارة المدرسة، مما فجر موجة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه قام يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتشكيل لجنة من  إدارات الاتصال السياسي، والتعليم العام، وإدارة الأمن بالمديرية والشئون القانونية، لتنفيذ تعليمات المحافظ والتحقيق مع مديرة المدرسة في واقعة اتهامها بالتعدي على طالب بالصف الثاني الثانوي بدعوى قيامه بمهاجمتها وسبها على موقع التواصل الاجتماعي ( "فيسبوك".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم رفع تقرير اللجنة للمحافظ ومحاسية المخطئ بعد فحص نتائج التحقيقات مع الطرفين.
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