أخباره مفبركة.. حسام الغمري يفضح معتز مطر

، بعدما أ

صدروا بيانا أكدوا فيه صحة تلقي قناة الشرق تمويلات من الشاعر ياسر العمدة.



ونشروا عبر الصفحة الرسمية للقناة على تويتر مستندات تفيد استقالة حسام الغمري والذي شغل منصب رئيس تحرير قناة الشرق وكان من المقربين لأيمن نور مالك القناة .





وكتب العاملون : "استقالة الإعلامي حسام الغمري ويفضح سياسات القناة ويقول إن الأخبار التي يتناولها معتز مطر مفبركة".





وقال العاملون في بيان لهم إنه : "بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريا وحتى الآن لم نجد أي رد من مالكي القناة مما يثبت صحة التمويل".

واصل العاملون بقناة الشرق الإخوانية نشر فضائح القائمين على القناة

وأضافوا: بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض من مذيعين القناة في حين أننا حصلنا على رواتب قليلة على الرغم من صعوبة المعيشة في اسطنبول لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية مجانا.

وأوضحوا: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوكة لشركة إنسان والمتمثلة في شخص الدكتور أيمن نور وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع انستجرام".

وتابعوا في بيانهم: سنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق.







