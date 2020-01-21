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حوادث

إلغاء مجازاة معلمة بريئة من فوضى الغش بلجنة امتحان بسوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:06 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرارى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والمتضمن مجازاة "معلمة خبير " بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وحرمانها من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ، لاتهامها بمساعدة الطلاب علي الغش وقت ندبها كملاحظة بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية .


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . 


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وثبت للمحكمة بشأن واقعة الغش المتهمة فيها المعلمة ، أن كلا من الطاعنة والملاحظينالآخرين بلجنة الامتحان أنكروا جميعا حدوث واقعة الغش، وإنما أشاروا فقط إلى حدوث فوضى باللجنة بفعل بعض الطلاب وسرعان ما تم السيطرة عليها قبل انتهاء موعد الامتحان . 


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وبشأن أقوال بعض الطلاب الممتحنين باللجنة من حدوث غش ، جاءت أقوالهم متناقضة ولم يتفقوا على رواية واحدة تطمئن إليها المحكمة ،وتصلح سندا لقرار مجازاة المُعلمة وسببا مشروعا لإدانتها ، وأصبح الثابت يقينا لدى المحكمة أن المعلمة لم ترتكب مخالفة الغش .


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بداية الواقعة بورود شكوى لمدير الإدارة التعليمية بسوهاج من والد طالب ذكر فيها أنه أثناء أداء نجله لامتحان الدراسات الاجتماعية لعام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ، وقام الملاحظون بلجنة الامتحان بإحداث فوضى وغش ، وأخذوا ورقة الإجابة عنوة من نجله قبل انتهاء الوقت المحدد ، وبناء عليه تم مجازاة الطاعنة مما دعاها للطعن علي الجزاء . 

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