إلغاء مجازاة معلمة بريئة من فوضى الغش بلجنة امتحان بسوهاج

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرارى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والمتضمن مجازاة "معلمة خبير " بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وحرمانها من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ، لاتهامها بمساعدة الطلاب علي الغش وقت ندبها كملاحظة بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية .





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





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وثبت للمحكمة بشأن واقعة الغش المتهمة فيها المعلمة ، أن كلا من الطاعنة والملاحظينالآخرين بلجنة الامتحان أنكروا جميعا حدوث واقعة الغش، وإنما أشاروا فقط إلى حدوث فوضى باللجنة بفعل بعض الطلاب وسرعان ما تم السيطرة عليها قبل انتهاء موعد الامتحان .





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وبشأن أقوال بعض الطلاب الممتحنين باللجنة من حدوث غش ، جاءت أقوالهم متناقضة ولم يتفقوا على رواية واحدة تطمئن إليها المحكمة ،وتصلح سندا لقرار مجازاة المُعلمة وسببا مشروعا لإدانتها ، وأصبح الثابت يقينا لدى المحكمة أن المعلمة لم ترتكب مخالفة الغش .





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