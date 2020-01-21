إلغاء مجازاة معلمة بريئة من فوضى الغش بلجنة امتحان بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
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وثبت للمحكمة بشأن واقعة الغش المتهمة فيها المعلمة ، أن كلا من الطاعنة والملاحظينالآخرين بلجنة الامتحان أنكروا جميعا حدوث واقعة الغش، وإنما أشاروا فقط إلى حدوث فوضى باللجنة بفعل بعض الطلاب وسرعان ما تم السيطرة عليها قبل انتهاء موعد الامتحان .
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وبشأن أقوال بعض الطلاب الممتحنين باللجنة من حدوث غش ، جاءت أقوالهم متناقضة ولم يتفقوا على رواية واحدة تطمئن إليها المحكمة ،وتصلح سندا لقرار مجازاة المُعلمة وسببا مشروعا لإدانتها ، وأصبح الثابت يقينا لدى المحكمة أن المعلمة لم ترتكب مخالفة الغش .
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بداية الواقعة بورود شكوى لمدير الإدارة التعليمية بسوهاج من والد طالب ذكر فيها أنه أثناء أداء نجله لامتحان الدراسات الاجتماعية لعام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ، وقام الملاحظون بلجنة الامتحان بإحداث فوضى وغش ، وأخذوا ورقة الإجابة عنوة من نجله قبل انتهاء الوقت المحدد ، وبناء عليه تم مجازاة الطاعنة مما دعاها للطعن علي الجزاء .