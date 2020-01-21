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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف سبب قيد عز الدين بهادر صاحب الـ75 عاما في نادي بالقسم الثالث

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:22 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسري غازي
علق مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على قيد عز الدين بهادر صاحب الـ 75 عاما فى الميركاتو الشتوي بصفوف أحد الأندية فى القسم الثالث.
قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. قيد عز الدين بهادر من الناحية القانونية سليم ولا يوجد سقف للسن لدى قيد اللاعبين فى قوائم الأندية بدوري القسم الثالث.
أضاف.. تم قيد اللاعب في الميركاتو الشتوي على سبيل الدعم والمساندة اللاعب في المنافسة لموسوعة جينيس للقب أكبر لاعب في العالم.
أشار إلى أنه لا يمكن قيد الفئة العمرية لاعب فى الدورى الممتاز وإنما يمكن في القسم الثالث.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام اليوم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية ، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 اكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.
ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوب الموسوعة.
وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.
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