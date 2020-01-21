البيت الأبيض يضغط .. أول تراجع من الجمهوريين في إجراءات محاكمة ترامب

انطلقت أولى فعاليات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، حيث يجري استعراض الوثائق الخاصة بالمحاكمة، والنقاش في إجراءات المحاكمة نفسها.





وذكرت "سي إن إن"، أنه جرى تغيير كبير على قرار قواعد المحاكمة الذي أصدره زعيم الجمهوريين السناتور ميتش ماكونيل، بعد انتقادات من الديمقراطيين، في أول تراجع للجمهوريين رغم ضغط البيت الابيض من أجل عدم تعديل قواعد ماكونيل التي من شأنها تسريع وتيرة محاكمة عزل ترامب.





وحصل مديرو ملف المحاكمة بمجلس النواب، وفريق ترامب القانوني على 3 أيام من المرافعات الافتتاحية على مدار 24 ساعة. بعدما كانت القواعد الأولية تقول يومين فقط ومن المحتمل أن تستمر المرافعات كل يوم حوالي ٨ ساعات يوميا .





وكانت هناك تغييرات في قسم القرار، حيث لم تكن أدلة مجلس النواب تقبل دون تصويت والآن سيتم قبول الأدلة ما لم يكن هناك تصويت يعارضها.



