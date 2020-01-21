محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

شهد العرض الخاص لفيلم لص بغداد حضورا جماهيريا كبيرا بإحدى السينمات بأكتوبر، حيث حضر من أبطال الفيلم محمد إمام ، ياسمين رئيس ، امينة خليل ، محمد عبد الرحمن توتا ، فتحي عبد الوهاب.

وحضر لتهنئة أبطال العمل علي ربيع ، المخرج محمود كامل ، اوس اوس ، هادي الباجوري ،محمد انور ، احمد شوقي ، هنا شيحه ، سوزان نجم الدين ، عصام امام .

ومن المقرر أن يتم توزيع الفيلم على 300 دار عرض على مستوى الوطن العربى، ومن ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجى للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد إمام فى الوطن العربى.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.