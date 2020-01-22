رسميا.. جيرالدو مستمر في الأهلي

أعلنت إدارة الأهلي استمرار الأنجولي جيرالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.





وأنهت الإدارة الحمراء كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المغربي وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي لمدة 6 شهور .





ومن المقرر أن يتم قيد السنغالي اليو بادجي في القائمة الحمراء خلال ساعات بعد أن يتم رفع اسم وليد أزارو من القائمة المحلية.



