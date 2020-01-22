بلماضي: بوركينا فاسو المنافس الأول لنا

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن بوركينا فاسو سيكون المنافس الأول للخضر في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.





وأوقعت القرعة التي سحبت مساء أمس الثلاثاء بالقاهرة، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.





وقال "بلماضي" في تصريح لموقع الاتحاد الجزائري: "بعد سحب القرعة، تبدأ مغامرة كأس العالم، سنواجه مجددًا بوركينا فاسو المنتخب الذي كنا تأهلنا على حسابه إلى مونديال البرازيل 2014 بفضل هدف مجيد بوقرة".





وأضاف "صحيح أن بوركينا فاسو لم تتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر، لكن الأكيد أن هذا المنتخب سيكون المنافس القوي لنا في هذه المجموعة".





وتابع: "بالنسبة للنيجر وجيبوتي، لا أملك نظرة واضحة ولا معلومات دقيقة عنهما. سنعمل بجد من أجل معرفة كل شيء عن منافسينا. كل مباراة ستكون بمثابة معركة، لأن الأمر في النهاية يتعلق بالتأهل إلى المونديال".





ودعا بلماضي إلى التفاؤل مؤكدا أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل التطلع لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، قبل مباريات الدور الحاسم.



