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فن

ياسمين رئيس تشارك متابعيها بصورة لها من لص بغداد.. شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:55 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت ياسمين رئيس قائلة: "من العرض الأول لفيلم لص بغداد دلوقتي في السينما".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:

ايه قمر ده - قلبى - ما شاء الله

وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.

ويدور فيلم "لص بغداد" حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.



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