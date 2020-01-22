ياسمين رئيس تشارك متابعيها بصورة لها من لص بغداد.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وعلقت ياسمين رئيس قائلة: "من العرض الأول لفيلم لص بغداد دلوقتي في السينما".وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:ايه قمر ده - قلبى - ما شاء اللهوتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.ويدور فيلم "لص بغداد" حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.