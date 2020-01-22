وفد رئاسي ومحافظ أسوان يتفقدان المشروعات التنموية.. فيديو وصور

من أجل متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية من أرض الواقع سواء التى يمولها صندوق تحيا مصر أو الوزارات والجهات المعنية داخل نطاق مدن ومراكز محافظة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " قيام كل من السفيرة فايزة أبو النجا واللواء أحمد جمال الدين مستشارى رئيس الجمهورية يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمتابعة المعدلات التنفيذية الخاصة ببعض المشروعات التنموية بمركز نصر النوبة وأيضًا بمنطقة وادى كركر بمدينة أسوان .

حيث بدأت جولة مستشارى رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان بتفقد قصر ثقافة توشكى والذى تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى الخاص به ، فيما جارى تجهيز القصر بالاثاثات اللازمة وذلك بتكلفة إجمالية تصل لنحو٣٣ مليون جنيه ويخدم ٧ قرى حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى شرح مكونات قصر ثقافة توشكى والذى يقع على مساحة 1450 م2 ويضم مسرح يسع نحو 160 كرسى وغرفة خلع ملابس ملحقة به ، ومكتبة عامة ومكتبة طفل ونادى تكنولوجيا المعلومات ونادى للمرأة، بجانب قاعات أنشطة ومحاضرات. بالإضافة إلى قاعة فنون تشكيلية، فضلًا عن مكاتب إدارية وعامة ومرسم ولاند سكيب.

كما تفقد الوفد الرئاسى والمحافظ المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك حيث عرض المختصين مكونات المنطقة والمقامة مرحلتها الأولى على مساحة 73,8 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية للمنطقة بإجمالى ٥٧فدان لتضم 14 جمالون يحتوى على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل مساحة كل منها إلى90 متر مسطح منها 60 متر داخلى و 30 متر رصيف تحميل خارجى .





فيما يجري تنفيذ المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 121 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٩٠%، فى حين جارى بالتوازى العمل فى باقى المرافق العامة .





بينما جارى العمل فى إنشاء الورش من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجمالى308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة ، بينما جارى إعداد دراسة لوضع مخطط عام للمساحات المجاورة للمنطقة الصناعية لتخصيصها كتجمع عمرانى خدمى وسكنى وتجارى لخدمة هذا المشروع الحيوى .





وفى نفس السياق جارى إستكمال مركز اللاندسكيب والمسطحات الخضراء ضمن مكونات المشروع والمخطط

الانتهاء منه فى إبريل القادم .

واستكمل كل من السفيرة فايزة أبو النجا واللواء أحمد جمال الدين واللواء أشرف عطية جولتهم بزيارة مركز شباب نصر النوبة والذى شمل تنفيذ أعمال تطوير بتكلفة 6,5 ملايين جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر والتى تضمنت رفع كفاءة ملعب كرة السلة وإنارته وإنشاء مبنى تغيير ملابس للاعبين .





علاوة على رفع كفاءة المسرح من الداخل والخارج وعمل حمامات خارجية ملحقة بالمسرح ، فيما جارى إعداد المقايسات والدراسات الهندسية لتنفيذ أعمال تطوير أخرى بمركز الشباب دعمًا من وزارة الشباب والرياضة والتى

ستشمل إنشاء سور دائرى ، وتطوير الملعب القانونى ووضع نجيل صناعى به ، بجانب إضاءة حمام السباحة وعمل مقر للإدارة .

وقام اللواء أحمد جمال الدين والسفيرة فايزة أبو النجا واللواء أشرف عطية بتفقد الموقف الدولى والذى تم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة وبتكلفة 25 مليون جنيه حيث يضم 29 مظلة لسيارات الملاكى واللاموزين و 10 باكيات لسيارات الميكروباص ، بجانب 10 باكيات للأتوبيسات والحافلات السياحية ، و 10 باكيات للنقل الثقيل والتريلات، بالإضافة إلى 8 محلات وسوبر ماركت ومطعم وكافتيريا ، فضلًا عن 5 موتيلات للإقامة والمبيت ملحق بها 16 دورة مياه عمومية للرجال والسيدات ، ومسجد ، وبوابتين للدخول والخروج، علاوة على موقع عام وزراعات تروى بشبكة رى بالتنقيط .





وفى ختام الجولة قام الوفد الرئاسى ومحافظ أسوان بتفقد القرى النوبية بمنطقة وادى كركر والتى تقام على مساحة 400 فدان وتضم 8 قرى شاملة المرافق والخدمات ، وأثناء زيارتهم تم عقد اجتماع جماهيرى مع أهالى قرى كركر للإطمئنان على توافر الخدمات والتى من بينها 6 مدارس مع الانتهاء من تقوية شبكات المحمول والإتصالات، علاوة على أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وزيادة سعة الخط الرئيسى لمياه الشرب لزيادة تدفقات المياه بعد شكوى الأهالى من تكرار انقطاعها .





كما تم الاستماع أيضًا لمشاكل أخرى منهاعدم وجود أطباء بالوحدة الصحية ، وتفعيل دورة نقطة الشرطة ، وكذا المطالبة بتوفير وسائل مواصلات من وإلى قرى كركر وفى أوقات متقاربة ، بالإضافة إلى توفير مساحة من الأرض لاستغلالها كمقابر، مع افتتاح هايبر ومجمع استهلاكي لتوفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية.