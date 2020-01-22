AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تلقيح بالخطأ.. الآنسة فرح يثير الجدل على السوشيال ميديا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:37 ص
الانسة فرح
الانسة فرح
Advertisements
شيري نبيل
أثارت أحداث مسلسل "الآنسة فرح" غضب جمهور السوشيل ميديا، والذي أعتبره البعض لا يتناسب مع المجتمع العربي بسبب القصة التي يتناولها وهي تناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل.

والبعض الآخر، أكد أن المسلسل مقتبس  من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير Jane The Virgin  فالحياة الأوروبية لا تعتبرها مشكلة.

ويعتبر  مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، مقتبسا من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير Jane The Virgin ، والذى لاقى نجاحا كبيرا وأصداء واسعة بعد عرض جميع مواسمه، خاصة انه يتضمن العديد من القضايا الانسانية والعاطفية والرومانسية.

وقد ترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أمريكي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و 65 ترشيحا.

يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" بطولة  النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج. 

ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة رانيا يوسف | إنتاج النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane the Virgin

MBC تستحوذ على حقوق النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin

ما يجب معرفته عن مسلسل الآنسة فرح قبل عرض الحلقة السادسة الليلة

ثامن حلقات الآنسة فرح.. مريم الخشت تدخل مصحة نفسية

ترشيحاتنا

والدة الشهيد محمود أبو العز: كنت بخاف عليه من الشغل بالليل

فتح باب التقديم للتعليم المفتوح بجامعة القاهرة.. تعرف على التفاصيل

التعليم : جار تصحيح امتحانات 2 ثانوي إلكترونيا.. والوزارة ستعلن النتيجة

خطوات بسيطة لـ علاج الانزلاق الغضروفي دون جراحة.. فيديو

بعد خضوع خالد النبوي لها.. كل ما تريد معرفته عن فوائد دعامة القلب

بعد قرعة مونديال 2022.. وجوه جديدة تنضم إلى منتخب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد اخر تخفيض .. صور

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور