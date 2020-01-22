تلقيح بالخطأ.. الآنسة فرح يثير الجدل على السوشيال ميديا

ويعتبر مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، مقتبسا من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير Jane The Virgin ، والذى لاقى نجاحا كبيرا وأصداء واسعة بعد عرض جميع مواسمه، خاصة انه يتضمن العديد من القضايا الانسانية والعاطفية والرومانسية.





وقد ترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أمريكي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و 65 ترشيحا.





يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" بطولة النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.