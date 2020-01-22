"بيت المسرح" يستعد لموسم إجازة منتصف العام بـ١١ عرضا مسرحيا





أعرب الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته الكبيرة بالعروض المتنوعة التي يستقبل بها البيت الفني للمسرح موسم اجازة نصف العام ، و الذي يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير الجاري ب ١١ عرض مسرحي ما بين عروض جديدة و عروض لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها .





فتقدم فرقة المسرح القومي عرضها " المتفائل" على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية ابتداء من الجمعة ٣١ يناير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء ، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام، من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و العديد من نجوم فرقة المسرح القومي ،

أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرضين هما العرض الجديد " حب رايح جاي" ابتداء من غد الخميس ٢٣ يناير في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل ، من بطولة رشوان توفيق ، أحمد صيام ، نيدو عادل ، دنيا عبد العزيز ، ميسرة ، العرض من تأليف سامح عثمان ، و من اخراج ياسر صادق، و عرض " رسائل العشاق " في تمام الثامنة مساء ابتداء من غد الخميس ٢٣ يناير على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام الثامنة مساء ، مفيد عاشور، زينب العبد،تأليف و أشعار و إخراج محمد إبراهيم .









و تقدم فرقة المسرح الحديث عرض " قواعد العشق ٤٠" ابتداء من غد الخميس الموافق ٢٣ يناير على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء العرض من بطولة عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، و العرض من إخراج عادل حسان ، و تستعد فرقة مسرح الغد لتقديم عرضها الجديد " فطائر التفاح" بنهاية الشهر الجاري على مسرح الغد بالعجوزة في تمام الثامنة مساء، العرض من بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.





أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين ابتداء من الخميس الموافق ٢٣ يناير و هما العرض الجديد " صبايا مخدة الكحل " في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة ، العرض من بطولة سميرة عبد العزيز ، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية و إخراج انتصار عبد الفتاح، و عرض " حريم النار " في تمام التاسعة و النصف على مسرح زكي طليمات بمسرح الطليعة، العرض من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.









بينما تقدم فرقة مسرح الشباب عرضين ابتداء من غد الخميس الموافق ٢٣ يناير ، حيث تفتتح الفرقة عرضها الجديد " أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ، من بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، كتابة و اخراج يوسف منصور، و ذلك في تمام السابعة مساء على المسرح العائم بالمنيل ، و تستمر الفرقة في تقديم عرض " البخيل " عن نص الكاتب الفرنسي موليير، من بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى،من إعداد و اخراج خالد حسونة، و ذلك على مسرح أوبرا ملك برمسيس في تمام السابعة و النصف مساء .





و للأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " صحصح لما ينجح" ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير على مسرح القاهرة للعرائس في تمام السادسة و النصف مساء، العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم برنامج عروض متنوع ابتداء من الجمعة الموافق ٢٤ يناير بالحديقة الدولية حيث تقدم عرض لمسرح الشارع و عرائس القفاز في تمام الثانية ظهرا ، يعقبها تقديم عرض " ست الدنيا" في تمام الثالثة عصرًا،تأليف و أشعار بلال امام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.



