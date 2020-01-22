مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ديروط أسيوط الزراعي.





تلقي اللواء أسعد الذكير، أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالمواشي ووقوع وفيات ومصابين.







