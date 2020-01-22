مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ديروط أسيوط الزراعي.
تلقي اللواء أسعد الذكير، أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالمواشي ووقوع وفيات ومصابين.
اقرأ ايضا | شهيد شهامة جديد..
نادر دفع حياته ثمن رفضه الاتجار بالمخدرات أسفل منزله
اقرأ ايضا | مرور القاهرة
والجيزة يعين الخدمات المرورية لتركيب الفواصل الدائمة بكوبري تحيا مصر
اقرأ ايضا | مصرع طفل سقط عليه
حائط أثناء لهوه أعلى سطح منزل بسوهاج
بالانتقال والمعاينة الأولية، تبين انقلاب سيارة خلال عودتها من سوق صنبو متجهة إلى منفلوط وأثناء السير فوجئ السائق بكمية زيت كبيرة على الأسفلت ولم يتمكن من التحكم فى السيارة مما أسفر عنه اصابة "عوض محمد دسوقي". منفلوط. قرية رميح. 40 سنة فلاح ومصرع "محمد خلف عبد العال" 40 سنة.