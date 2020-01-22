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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:32 ص
حادث مروري
حادث مروري
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إيهاب عمر
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ديروط أسيوط الزراعي.

تلقي اللواء أسعد الذكير، أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالمواشي ووقوع وفيات ومصابين.


بالانتقال والمعاينة الأولية، تبين انقلاب سيارة خلال عودتها من سوق صنبو متجهة إلى منفلوط وأثناء السير فوجئ السائق بكمية زيت كبيرة على الأسفلت ولم يتمكن من التحكم فى السيارة مما أسفر عنه اصابة "عوض محمد دسوقي". منفلوط. قرية رميح. 40 سنة فلاح ومصرع "محمد خلف عبد العال" 40 سنة.
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