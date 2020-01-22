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أخبار العالم

الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها.. وعون: مهمتكم دقيقة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:56 م
الرئيس اللبناني ورئيس
الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الجديدة
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دعاء أبوهشيمة
عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها برئاسة الرئيس ميشال عون.

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية.

ودعا إلى "ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم".

أضاف:"لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة".

ودعا الرئيس عون إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فاتنا خلال الأسابيع الماضية".

وشكل مجلس الوزراء لجنة إعداد البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وعضوية نائب رئيس الحكومة، ووزراء: المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والبيئة والتنمية الادارية، والإعلام، الشباب والرياضة، والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية.
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