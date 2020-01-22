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أخبار العالم

لأول مرة.. اليونان تنتخب امرأة رئيسة للجمهورية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:46 م
اليونان تنتخب امرأة
اليونان تنتخب امرأة رئيسة للبلاد
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دعاء أبوهشيمة
انتخب البرلمان اليوناني اليوم، الأربعاء، أول امرأة رئيسة للجمهورية في تاريخ البلاد، هي قاضية خبيرة في القانون الدستوري وقانون البيئة.

ووفقا لـ وكالة "فرانس برس"، صوتت غالبية قوامها 261 نائبا من الحزبين لصالح انتخاب إيكاتيريني ساكيلاروبولو البالغة 63 عاما رئيسة للبلاد، وفق ما أعلن رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه رشح رئيسة المحكمة الإدارية العليا، ايكاترينا ساكيلاروبولو، لتكون رئيسة البلاد القادمة.

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ووفقا لموقع "greekreporter" اليوناني، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطاب إذاعي بثه التليفزيون، الأربعاء الماضي، إن حزبه "الديمقراطي الجديد" الحاكم سيقترح ايكاترينا ساكيلاروبولو كمرشح لمنصب رئيس البلاد.

وأخبر رئيس الوزراء ميتسوتاكيس الرئيس الحالي، بروكوبيوس بافلوبولوس، بقراره وشكره على إسهاماته في الأمة.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن ساكيلاروبولو لا تنتمي إلى الحزب الحاكم، معتبرا أن "اتخاذ قرار ترشيحها لم يكن سهلا".

وفي خطابه، قال ميتسوتاكيس: "القرار الذي اضطررت إلى اتخاذه لم يكن سهلًا بأي حال من الأحوال، حيث يتعين على الشخص الذي يقوم بهذا بالدور دمج وحدة الأمة، والشعور بالواجب والمعرفة والهيبة والخبرة الدولية".

صرح ميتسوتاكيس بأن "ساكيلاروبولو" مشهورة بـ "تشريعاتها الرائدة بين حماية البيئة والتنمية، وقد شغلت منصب رئيسة الجمعية اليونانية للقانون البيئي".

كما قال رئيس الوزراء اليوناني إنها "معروفة بمدى اعتدالها وحكمها السليم واهتمامها بحماية الحقوق الفردية، وهي تخصصها".

وكان ميتسوتاكيس يأمل أن تحظى مرشحته بدعم جميع الأحزاب البرلمانية.

من جانبها، قالت ساكيلاروبولو، في مقابلة لها مع وكالة الأنباء المقدونية (AMNA) إن اختيارها في أعلى منصب في البلاد "يكرم كلا من العدالة والمرأة اليونانية الحديثة".

وأضافت: "أوافق على الاقتراح، وإذا انتخبت، فسأكرس كل جهودي لخدمة هذا الواجب العالي، على النحو المنصوص عليه في الدستور".
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