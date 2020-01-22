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محافظات

محافظ دمياط تشارك في حفل تكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بالاحتفالية التى نظمتها جمعية البر والتقوى المصرية المركزية بالتعاون مع مديريتى أوقاف دمياط و التضامن الاجتماعي لتكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملًا ممن إجتازوا دورة ختم القرآن فى ٦٠ يومًا.

وحضر الاحتفالية اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي و الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والأنبا هشام بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة. 

وبدأت مراسم الاحتفالية التى تم تنظيمها بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بعزف السلام الوطني أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقدمت المحافظ خلال كلمتها التى ألقتها بالتهنئة لأبنائها المكرمين لما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم.

وأعربت عن فخرها الشديد بما حققوه من تميز وتفوق كما دعتهم إلى التحلى بالصفات الحميدة و الأخلاق الطيبة التى دعت إليها الأديان السماوية وتطبيق تعاليم القرآن فى كافة جوانب حياتهم اليومية لتحقيق المزيد من النجاحات.

وتقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذه المبادرة والتى تهدف إلى رعاية المتميزين من أبناء دمياط وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق فى المجالات المختلفة.

وفى ختام الاحتفالية.. قامت محافظ دمياط بإهداء المكرمين شهادات تقدير وجوائز عينية مقدمة من جمعية البر والتقوى المصرية.
محافظ دمياط تشارك في حفل تكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملًا
محافظ دمياط تشارك في حفل تكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملًا
محافظ دمياط تشارك في حفل تكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملًا
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