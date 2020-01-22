دوري أبطال افريقيا.. مازيمبى يتدرب على إستاد السلام غدا استعدادا لمواجهة الزمالك





ويواصل مازيمبى تدريباته اليوم على ملعب السكة الحديد في الخامسة مساءًا.





ويستعد فريق مازيمبي لمواجهة الزمالك فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على إستاد السلام الدولى.

ويقع الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف مازيمبى المتصدر بـ 10 نقاط ، فيما يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس الرصيد مع أول أغسطس الأنجولي الرابع.

وكان الزمالك قد خسر فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف من مضيفه مازيمبي عجلت برحيل الصربى ميتشو ليتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفا له.











يؤدي فريق مازيمبي الكونغولي تدريبه الختامي في التاسعة من مساء غدا، على ملعب السلام الذي يستضيف اللقاء الذي سيجمعه بالزمالك.